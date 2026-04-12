Bastar Business Opportunities: नक्सल मुक्त बस्तर में व्यापार-उद्योग के नए अवसर, चेंबर पदाधिकारियों की अहम बैठक

बैठक को संबोधित करते हुए चेंबर अध्यक्ष श्याम सोमानी ने कहा कि बस्तर में अब सकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे व्यापार और उद्योग के नए अवसर तेजी से सामने आएंगे। उन्होंने व्यापारियों से एकजुट होकर संगठित शक्ति के रूप में कार्य करने और आपसी सहयोग से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील की। श्याम सोमानी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर देते हुए सदस्यता अभियान चलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकता है।