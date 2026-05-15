Chhattisgarh Politics: महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पेट्रोल-डीजल कीमतों पर उठाए सवाल

Chhattisgarh Politics: कांग्रेस नेता लखेश्वर बघेल ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रवार्ता में उन्होंने कहा कि आज देश की आम जनता सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों का जीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।