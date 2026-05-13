Govt Medical College: दंतेवाड़ा में खुलेगा शासकीय मेडिकल कॉलेज, 50 सीटों पर छात्रों को मिलेगा MBBS में प्रवेश

स्थायी भवन निर्माण पूरा होने तक टेकनार मार्ग स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को अस्थायी मेडिकल कॉलेज परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य आवश्यक सुविधाएं मेडिकल कॉलेज के मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रथम अधिष्ठाता (डीन) डॉ. टीकू सिन्हा की देखरेख में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए आवश्यक संसाधन और राशि उपलब्ध कराई गई है।