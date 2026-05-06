Transport Problem: राजधानी जाने वाली बस सेवा 15 दिनों से ठप, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

यह बस सेवा क्षेत्र के लिए जीवनरेखा मानी जाती थी। सुबह के समय राजधानी के लिए यही एकमात्र सीधी सुविधा थी, जिससे मरीज इलाज के लिए, छात्र पढ़ाई के लिए और व्यापारी अपने कामकाज के लिए आसानी से यात्रा कर पाते थे। सेवा बंद होने से अब लोगों को या तो एक दिन पहले निकलना पड़ रहा है या कई बार वाहन बदलकर सफर करना पड़ रहा है।