Mother Murder Case: गुस्से में बेटे ने खोया आपा, हंसिए से वार कर मां को उतारा मौत के घाट, जानें वजह

विवाद बढ़ने पर बुधराम मरकाम गुस्से में आपा खो बैठा। उसने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पास में रखा हंसिया उठाकर उसकी मां के सीने पर वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि 53 वर्षीय आयते मरकाम की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पूरे गांव को झकझोर देने वाली साबित हुई।