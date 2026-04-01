Naxal member arrested: नक्सली संगठन के सदस्य को पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरीपाठ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य और स्थायी वारंटी मुन्ना कोरवा को गिरफ्तार (Naxal member arrested) करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को झारखंड के भंडरिया क्षेत्र से पकडक़र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास, डकैती समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज था। कोर्ट से उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था।