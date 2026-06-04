जमीन से लगातार निकलता है गर्म पानी, जानें छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी तातापानी की कहानी

तातापानी की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राकृतिक गर्म जल स्रोत (Hot Water Spring) है। यह पानी बिना किसी बाहरी ताप के पूरे वर्ष जमीन से लगातार गर्म अवस्था में निकलता रहता है। स्थानीय भाषा में ‘ताता’ शब्द का अर्थ ही ‘गर्म’ होता है, जिससे इस स्थान का नाम तातापानी पड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि यहां जमीन के नीचे भू-गर्भीय गतिविधियां और सल्फर (गंधक) जैसे खनिज तत्वों की अधिक मात्रा मौजूद है। जब भूमिगत जल इन गर्म चट्टानों और खनिज परतों से होकर गुजरता है, तो वह स्वतः ही गर्म हो जाता है और सतह पर गर्म पानी के रूप में निकलता है।