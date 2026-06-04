4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

जमीन से लगातार निकलता है गर्म पानी, जानें छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी तातापानी की कहानी

Chhattisgarh Hot Water Spring: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित तातापानी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, जहां सालभर जमीन से गर्म पानी निकलता रहता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और औषधीय गुणों के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है।

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 04, 2026

Tatapani Hot Spring

Tatapani Hot Spring(photo-patrika)

Tatapani Hot Spring: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित तातापानी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक गर्म पानी का झरना (Hot Water Spring) है। यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और औषधीय गुणों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। यहां सालभर जमीन से गर्म पानी लगातार निकलता रहता है, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तातापानी न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आस्था और स्वास्थ्य लाभ का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

Tatapani Hot Spring: जमीन से लगातार निकलता गर्म पानी

तातापानी की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राकृतिक गर्म जल स्रोत (Hot Water Spring) है। यह पानी बिना किसी बाहरी ताप के पूरे वर्ष जमीन से लगातार गर्म अवस्था में निकलता रहता है। स्थानीय भाषा में ‘ताता’ शब्द का अर्थ ही ‘गर्म’ होता है, जिससे इस स्थान का नाम तातापानी पड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि यहां जमीन के नीचे भू-गर्भीय गतिविधियां और सल्फर (गंधक) जैसे खनिज तत्वों की अधिक मात्रा मौजूद है। जब भूमिगत जल इन गर्म चट्टानों और खनिज परतों से होकर गुजरता है, तो वह स्वतः ही गर्म हो जाता है और सतह पर गर्म पानी के रूप में निकलता है।

यह गर्म पानी छोटे-छोटे प्राकृतिक कुंडों के रूप में जमा होता है, जहां लगातार प्रवाह बना रहता है। स्थानीय लोग और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु इन कुंडों में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण होते हैं, जो त्वचा संबंधी समस्याओं और कई शारीरिक परेशानियों में राहत प्रदान करते हैं।तातापानी का यह प्राकृतिक गर्म जल स्रोत इसे न केवल धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाता है, बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित करता है।

औषधीय गुणों की मान्यता

स्थानीय लोगों की मान्यता है कि तातापानी के गर्म कुंडों में स्नान करने से कई प्रकार के चर्म रोगों और शारीरिक समस्याओं में राहत मिलती है। कहा जाता है कि यहां के गर्म पानी में प्राकृतिक औषधीय गुण मौजूद हैं, जो त्वचा से जुड़ी परेशानियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसी विश्वास के चलते यह स्थान केवल पर्यटन स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। दूर-दराज से श्रद्धालु और पर्यटक यहां आकर इन गर्म कुंडों में स्नान करते हैं और इसके लाभ की उम्मीद रखते हैं।

धार्मिक और पौराणिक महत्व

तातापानी का संबंध रामायण काल की कथाओं से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान राम और माता सीता इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे, तब किसी घटना के कारण जमीन से गर्म पानी निकलने लगा था। इसी धार्मिक विश्वास के कारण यहां तपेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास आस्था का केंद्र माना जाता है। लोग यहां पूजा-अर्चना करने और दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं।

तातापानी महोत्सव: मकर संक्रांति पर भव्य आयोजन

हर साल मकर संक्रांति (14 जनवरी) के अवसर पर तातापानी में भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन तीन दिनों तक चलता है और इस दौरान पूरा क्षेत्र मेले के रूप में बदल जाता है। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां होती हैं, जिनमें पारंपरिक नृत्य और लोक कला का प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जिनका लोग आनंद लेते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-अर्चना के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। यह महोत्सव तातापानी का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है।

पर्यटन और प्राकृतिक आकर्षण

तातापानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह एक सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है। यहां का शांत वातावरण और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। लोग यहां आकर प्राकृतिक गर्म कुंडों का आनंद लेते हैं और साथ ही आसपास के मनमोहक दृश्यों को भी देखते हैं। यह स्थान शांति और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 06:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / जमीन से लगातार निकलता है गर्म पानी, जानें छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी तातापानी की कहानी

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समेत 6 की मौत, दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान

Chhattigarh road accident
बलरामपुर

CMO Diesel Scam: सीएमओ ने की थी 884 लीटर डीजल की चोरी, जांच समिति ने कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट, लिखा- मामला सही, लेकिन…

CMO Diesel scam, Rajpur CMO, CMO Ravindra Lal
बलरामपुर

दुष्कर्म केस में टीचर गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने किया तत्काल निलंबन, जानें क्या था पूरा मामला

BEO office Employee Suspended
बलरामपुर

Engineer died in Road Accident: रेत लोड ट्रैक्टर ने युवा इंजीनियर को मारी टक्कर, देखते ही SDM ने पहुंचाया अस्पताल, मौत

Engineer died in road accident, Road accident
बलरामपुर

Farmer Died: तेज आंधी-बारिश में गिरा पुआल से भरा लकड़ी का मचान, दबकर मर गया नीचे बैठा किसान, नहीं मानी बात

Farmer died, Big incident, Farmer died in field
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.