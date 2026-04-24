सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका, 16 जिलों में एक साथ होगी व्यापम परीक्षा, जानें शेड्यूल

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा (photo source- Patrika)
CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। Chhattisgarh Professional Examination Board द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक (एमबीएसआई-26) पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ होगी।
Dantewada जिले में इस परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। यहां कुल 3913 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं।
अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 20 अप्रैल से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने प्रोफाइल लॉगिन के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसकी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं—
यह व्यवस्था पहचान सत्यापन और फ्रिस्किंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए लागू की गई है।
परीक्षा में शामिल होने के लिए—
ले जाना अनिवार्य है। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है—
इन केंद्रों में होगी परीक्षा
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