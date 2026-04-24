सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका, 16 जिलों में एक साथ होगी व्यापम परीक्षा, जानें शेड्यूल

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। Chhattisgarh Professional Examination Board द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक (एमबीएसआई-26) पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ होगी।