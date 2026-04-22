CG Mining Protest: CISF गेट पर नारेबाजी से गरमाया माहौल, खदान 13 और 4 बंद करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने ‘‘जल-जंगल-•ामीन बचाओ’’, ‘‘खदान क्रमांक 13 और 04 को बंद करो’’ और ‘‘किरन्दुल को धूल मुक्त करो’’ जैसे तीखे नारे लगाए। इन नारों के जरिए युवाओं ने खनन गतिविधियों के खिलाफ अपना विरोध स्पष्ट रूप से दर्ज कराया। युवाओं ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि खदान क्रमांक 13 एवं 04 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और खनन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय एनसीएल कार्यालय को हटाने की मांग भी उठाई गई।