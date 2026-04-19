छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर सख्ती! ड्रोन और ई-चेक गेट से होगी निगरानी, सरकार ने अपनाई ड्रोन तकनीक

Chhattisgarh Illegal Mining: छत्तीसगढ़ में अवैध खनन और खनिज परिवहन में हो रही गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार अब हाईटेक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की तैनाती और प्रमुख परिवहन मार्गों पर ई-चेक गेट सिस्टम लागू करने की तैयारी की गई है। इस नई व्यवस्था से खनन गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।