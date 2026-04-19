Rain Alert: अगले 2 दिन बारिश की संभावना, एंटी-साइक्लोन ने बढ़ाई गर्मी की तीव्रता, जानें IMD का ताजा अपडेट

पिछले 5 दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मार्च का पूरा महीना व अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। राजस्थान से आने वाली गर्म हवा ने प्रदेश में भीषण गर्मी ला दी है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री पहुंच गया है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा है। यानी रात काफी गर्म हो रही है। इसे रात की लू भी कह सकते हैं। रात में भी गर्म हवा चल रही है।