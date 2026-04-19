महिला आरक्षण बिल को लेकर CM साय का कांग्रेस पर हमला, बोले- 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूटीं

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ दल आज भी अंग्रेजों की “फूट डालो और राज करो” की नीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण की बातें कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 57 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।