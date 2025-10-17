बिहार चुनाव को लेकर CM साय का दावा! NDA की बनेगी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, नितिन नबीन के नामांकन में हुए शामिल

साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने है। वे समूचे बिहार में कहीं भी रेस में भी नहीं है। भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पहले भी कई राज्यों के प्रभारी बनकर जा चुके हैं और वहां बड़ी-बड़ी बातें की हैं। जिन राज्यों के वे प्रभारी रहे, वहां कांग्रेस के पक्ष में क्या परिणाम रहा, यह पूरा देश जानता है। भाजपा की सरकार जहां भी होती है, वहां सिर्फ विकास होता है।