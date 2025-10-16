Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं की लगी ड्यूटी, इन बड़े दिगज्जों को मिली जिम्मेदारी

वह दिल्ली में बैठक में शामिल होने के बाद पटना गए। वे 18 अक्टूबर को वापस रायपुर लौटेंगे। इसी तरह उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी बुधवार को बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुधवार को पटना रवाना हुए। जहां वे गुरुवार को छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन द्वारा नामांकन भरने की रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार भी करेंगे। इसी तरह केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की भी बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। वे भी आजकल में बिहार चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे।