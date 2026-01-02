राहुल, प्रियंका और खड़गे आ सकते हैं छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, इस माह में होगी बड़ी सभा
CG Congress: कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फरवरी या मार्च माह में छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जनक ध्रुव ने राजधानी स्थित राजीव भवन में एक अहम बैठक आयोजित की।
बैठक में संभावित राष्ट्रीय दौरे की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों और आगामी चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा की गई। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आगे की रणनीति पर भी विस्तार से मंथन हुआ। जनक ध्रुव ने कहा कि आदिवासी कांग्रेस लगातार आदिवासी समाज के हक़ और अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आदिवासी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और संगठन को मजबूत कर जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
