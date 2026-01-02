राहुल, प्रियंका और खड़गे आ सकते हैं छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, इस माह में होगी बड़ी सभा

CG Congress: कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फरवरी या मार्च माह में छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जनक ध्रुव ने राजधानी स्थित राजीव भवन में एक अहम बैठक आयोजित की।