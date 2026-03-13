Raipur News: ग्राहक बनकर ज्वेलरी ट्राई कर, सहेली को बुलाने’ निकली महिला, 5 लाख के जेवर पहनकर फरार

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 12 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे एक युवक और युवती ज्वेलरी शाॅप में पहुंचे और सोने का रानी हार खरीदने की बात कही। उस समय दुकान पर दुर्गा सोनी का बेटा पंकज सोनी मौजूद था। पंकज ने अपने पिता को फोन कर रानी हार लाने के लिए कहा। इसके बाद दुर्गा सोनी अपने एक परिचित के साथ दूसरी ज्वेलरी दुकान से रानी हार लेकर पहुंचे और महिला को दिखाया। खरीदारी के दौरान महिला ने एक-एक कर कई जेवर ट्राई करने के नाम पर पहन लिए।