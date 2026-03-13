बार-बार गुल हो रही बिजली! गर्मी बढ़ते ही रायपुर में ट्रिपिंग तेज, हर घंटे कटौती से लोग परेशान…

Power Cut in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्मी बढ़ते ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। शहर के कई इलाकों में लगातार बिजली ट्रिपिंग और कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई क्षेत्रों में हर घंटे बिजली कट रही है और 24 घंटे में चार से पांच घंटे तक भी स्थिर बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।