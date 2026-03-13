Raipur Census 2027: रायपुर में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, शंकर नगर वार्ड में मकानों की नंबरिंग जारी

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन-3 की टीम ने शंकर नगर क्षेत्र में मकानों की नंबरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। इस दौरान जोन कमिश्नर प्रीती सिंह के मार्गदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। मकानों की नंबरिंग के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल तावरे, सहायक अभियंता नरेश साहू और उपअभियंता अक्षय भारद्वाज सहित जोन के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।