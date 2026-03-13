जब दुनिया में बढ़ रही दूरियां, गजल के सुरों से मोहब्बत का संदेश दे रहे हुसैन ब्रदर्स… पिता और गुरु से मिली सीख

हुसैन ब्रदर्स ने कहा कि कोई भी गजल या धुन तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस पर आपसी चर्चा और समझदारी से काम न किया जाए। एक-दूसरे के सुझाव से ही रचना आगे बढ़ती है और उसी से उसकी खूबसूरती भी निखरती है। संगीत और शायरी के रिश्ते पर बात करते हुए दोनों उस्ताद कहते हैं कि शायरी के भीतर भी एक धुन छुपी होती है। अगर सुर न भी हों, तब भी शायरी की अपनी लय होती है जो आगे चलकर गायकी का रूप ले लेती है। उनके मुताबिक असली कला वही है जो सीधे दिल तक पहुंचे और लोगों के दिलों को आपस में जोड़े।