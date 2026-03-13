गांव के स्कूल से एनआईटी तक, फिर यूपीएससी फतह… छोटे गांव के लड़के ने एआईआर 452 लाकर रचा इतिहास

UPSC Success Story: रायपुर @ताबीर हुसैन। रायगढ़ जिले के छोटे से गांव संबलपुरी के किसान पुत्र अजय गुप्ता ने यूपीएससी में एआईआर 452 हासिल कर अपने गांव, परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले अजय ने आगे चलकर एनआईटी रायपुर से इंजीनियरिंग की और फिर लंबे संघर्ष, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी में सफलता हासिल की। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके संकल्प और निरंतर प्रयास ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादे हों तो छोटे गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।