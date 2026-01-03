छत्तीसगढ़ के तमनार क्षेत्र में उपद्रवियों ने महिला आरक्षक के फाड़े कपड़े, वीडियो वायरल पर पुलिस एक्शन

इस वीडियो में कुछ उपद्रवियों की ओर महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ते हुए उसे अपशब्द कहे जा रहे हैं। महिला आरक्षक उपद्रवियों को भाई से संबोधित करते हुए उनके समक्ष हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा रही है, लेकिन इसका कोई भी असर उपद्रवियों पर नहीं हो रहा है। बल्कि उपद्रवी बार-बार महिला को चप्पल दिखाते हुए मारने की बात कह रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष आरोपियों की पहचान करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले को सेंसिटिव बताते हुए आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है।