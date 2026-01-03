छत्तीसगढ़ के तमनार क्षेत्र में उपद्रवियों ने महिला आरक्षक के फाड़े कपड़े, वीडियो वायरल पर पुलिस एक्शन

Representative Image
Violent Protest in Chhattisgarh’s Tamnar: छत्तीसगढ़ के तमनार क्षेत्र में जनसुनवाई के विरोध में हुए हिसंक हुए आंदोलन में कुछ उपद्रवियों ने महिला आरक्षक की पिटाई करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। कुछ दिन पहले की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि उपद्रवियों ने महिला आरक्षक को जमीन पर घसीटा बल्कि उसके कपड़े भी फाड़े। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि जिंदल कोल ब्लॉक के लिए 8 दिसंबर को जनसुनवाई हुई थी। इसे फर्जी बताते हुए 14 गांव के ग्रामीण 12 दिसंबर से आर्थिक नाकेबंदी के रूप में प्रदर्शन कर रहे थे। 27 दिसंबर को यह प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। इस दिन ग्रामीणों ने जहां थाना प्रभारी के साथ मारपीट की थी। तब उस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इस घटना में एक और वीडियो फिर से वायरल हुआ है।
इस वीडियो में कुछ उपद्रवियों की ओर महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ते हुए उसे अपशब्द कहे जा रहे हैं। महिला आरक्षक उपद्रवियों को भाई से संबोधित करते हुए उनके समक्ष हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा रही है, लेकिन इसका कोई भी असर उपद्रवियों पर नहीं हो रहा है। बल्कि उपद्रवी बार-बार महिला को चप्पल दिखाते हुए मारने की बात कह रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष आरोपियों की पहचान करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले को सेंसिटिव बताते हुए आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है।
27 दिसंबर को आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन यह हिंसक हो गया। इस बीच शुरुआत में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम के साथ मारपीट का था। इसके अलावा पुलिस इस मामले में एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा सहित अन्य जवानों के साथ मारपीट भी हुई थी। तब पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया था कि महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ते हुए अभद्रता की गई है। वीडियो सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई की।
रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा, तमनार में अमानवीय रूप से महिला आरक्षक की हत्या के प्रयास करना जैसी गंभीर घटना हुई है। मामले में अपराध दर्ज किया गया है। दोषियों को किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
