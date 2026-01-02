रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद
@ताबीर हुसैन। Raipur News: राजधानी रायपुर के गोल चौक पर इन दिनों एक देसी स्वाद लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। यहां बनाई जा रही अंगाकर रोटी तेजी से वायरल हो रही है और इसे छत्तीसगढ की सबसे चर्चित देसी डिश में गिना जा रहा है। खास बात यह है कि यह रोटी पारंपरिक तरीके से अंगारों पर सेंकी जाती है, जिससे इसका स्वाद और खुशबू अलग ही अनुभव देती है। खासतौर पर शहरी युवा रोटी बनाने के अंदाज और स्वाद दोनों से प्रभावित हो रहे हैं।
अंगाकर रोटी के साथ परोसी जाने वाली टमाटर की चटनी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस चटनी को पूरी तरह देसी तरीके से सिल बट्टे में तैयार किया जाता है। पहले टमाटर को आग में भुना जाता है, फिर भुने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को सिल बट्टे पर पीसकर चटनी बनाई जाती है। यही चटनी अंगाकर रोटी के स्वाद को और खास बना देती है। देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास आकर्षण बन गई है। देसी अंदाज, अंगारों की गर्मी और सिल बट्टे की चटनी के साथ यह डिश रायपुर के फूड लवर्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
अंगाकर रोटी चावल, उड़द, गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसे कई अनाजों को मिलाकर तैयार की जाती है। इसे पारंपरिक तरीके से पत्ते से ढंककर नीचे से आग और ऊपर से गर्म कोयले की आंच में पकाया जाता है। यही खास प्रक्रिया इसे अलग स्वाद और भरपूर पौष्टिकता देती है। छत्तीसगढ़ी बोली में इसे पनपुरवा रोटी भी कहा जाता है। अंगाकर रोटी के साथ मिलने वाली चटनी इसकी असली पहचान मानी जाती है। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को सिलबट्टे पर पीसकर बनाई गई यह चटनी लोगों को दूर-दूर से यहां खींच ला रही है। एक ही रोटी इतनी भरपेट होती है कि इसे खाने के बाद दिनभर भूख नहीं लगती।
