रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद

अंगाकर रोटी चावल, उड़द, गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसे कई अनाजों को मिलाकर तैयार की जाती है। इसे पारंपरिक तरीके से पत्ते से ढंककर नीचे से आग और ऊपर से गर्म कोयले की आंच में पकाया जाता है। यही खास प्रक्रिया इसे अलग स्वाद और भरपूर पौष्टिकता देती है। छत्तीसगढ़ी बोली में इसे पनपुरवा रोटी भी कहा जाता है। अंगाकर रोटी के साथ मिलने वाली चटनी इसकी असली पहचान मानी जाती है। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को सिलबट्टे पर पीसकर बनाई गई यह चटनी लोगों को दूर-दूर से यहां खींच ला रही है। एक ही रोटी इतनी भरपेट होती है कि इसे खाने के बाद दिनभर भूख नहीं लगती।