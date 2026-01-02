2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद

Chhattisgarhi dishes: अंगाकर रोटी तेजी से वायरल हो रही है और इसे छत्तीसगढ की सबसे चर्चित देसी डिश में गिना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

ताबीर हुसैन

Jan 02, 2026

रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद

रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद

@ताबीर हुसैन। Raipur News: राजधानी रायपुर के गोल चौक पर इन दिनों एक देसी स्वाद लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। यहां बनाई जा रही अंगाकर रोटी तेजी से वायरल हो रही है और इसे छत्तीसगढ की सबसे चर्चित देसी डिश में गिना जा रहा है। खास बात यह है कि यह रोटी पारंपरिक तरीके से अंगारों पर सेंकी जाती है, जिससे इसका स्वाद और खुशबू अलग ही अनुभव देती है। खासतौर पर शहरी युवा रोटी बनाने के अंदाज और स्वाद दोनों से प्रभावित हो रहे हैं।

सिलबट्टे की चटनी संग अंगाकर रोटी

अंगाकर रोटी के साथ परोसी जाने वाली टमाटर की चटनी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस चटनी को पूरी तरह देसी तरीके से सिल बट्टे में तैयार किया जाता है। पहले टमाटर को आग में भुना जाता है, फिर भुने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को सिल बट्टे पर पीसकर चटनी बनाई जाती है। यही चटनी अंगाकर रोटी के स्वाद को और खास बना देती है। देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास आकर्षण बन गई है। देसी अंदाज, अंगारों की गर्मी और सिल बट्टे की चटनी के साथ यह डिश रायपुर के फूड लवर्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

अंगाकर रोटी क्या है?

अंगाकर रोटी चावल, उड़द, गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसे कई अनाजों को मिलाकर तैयार की जाती है। इसे पारंपरिक तरीके से पत्ते से ढंककर नीचे से आग और ऊपर से गर्म कोयले की आंच में पकाया जाता है। यही खास प्रक्रिया इसे अलग स्वाद और भरपूर पौष्टिकता देती है। छत्तीसगढ़ी बोली में इसे पनपुरवा रोटी भी कहा जाता है। अंगाकर रोटी के साथ मिलने वाली चटनी इसकी असली पहचान मानी जाती है। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया को सिलबट्टे पर पीसकर बनाई गई यह चटनी लोगों को दूर-दूर से यहां खींच ला रही है। एक ही रोटी इतनी भरपेट होती है कि इसे खाने के बाद दिनभर भूख नहीं लगती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 06:39 pm

Published on:

02 Jan 2026 06:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में वायरल हो रही अंगाकर रोटी, सिलबट्टे की चटनी संग लोग चख रहे मजेदार स्वाद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राहुल, प्रियंका और खड़गे आ सकते हैं छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, इस माह में होगी बड़ी सभा

राहुल, प्रियंका और खड़गे आ सकते हैं छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, इस माह में होगी बड़ी सभा
रायपुर

RI Promotion Exam: पटवारी से RI बने अफसरों पर बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने पदोन्नति परीक्षा की रद्द

RI पदोन्नति परीक्षा निरस्त (photo source- Patrika)
रायपुर

Chaitanya Baghel Bail: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

चैतन्य बघेल को मिली बड़ी राहत (photo source- Patrika)
रायपुर

RTE Admission Rules: RTE प्रवेश नियम में बदलाव पर बवाल! निजी स्कूलों में अब सिर्फ कक्षा 1 से मिलेगा दाखिला

RTE प्रवेश नियम में बदलाव का विरोध (photo source- Patrika)
रायपुर

Mitanin Incentive: मितानिन संगठन का अल्टीमेटम… समय पर भुगतान नहीं तो आंदोलन तय

मितानिन आंदोलन (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.