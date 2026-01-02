RI Promotion Exam: पटवारी से RI बने अफसरों पर बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने पदोन्नति परीक्षा की रद्द

जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने प्रमोशन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से नहीं हुई थी। इसलिए, पिटीशनर्स को रेवेन्यू इंस्पेक्टर की प्रोफेशनल पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पर भेजने का ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को पटवारी के पद से रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के लिए एक नई परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने का भी निर्देश दिया।