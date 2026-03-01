Holi Festival 2026: होली पर तीन दिन बंद रहेगी जंगल सफारी, 3 से 5 मार्च तक प्रवेश प्रतिबंध…

इस संबंध में संचालक सह वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे Arun Kumar Pandey, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़ ने स्वीकृति प्रदान की है। आदेश के अनुसार 3 से 5 मार्च तक किसी भी पर्यटक को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।