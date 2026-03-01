कॉलोनी में हादसा: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, मची अफरा-तफरी

Road Accident: प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार हादसों की खबरें आ रही है। मुख्य सड़कों पर जहां भीषण हादसे हो रहे हैं वहीं अब शहर के अंदर भी एक कार के पलट जाने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ताजा मामला शहर के पंडरी इलाके से सामने आया है। यहां देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा शहर के व्यस्त क्षेत्र पंडरी में हुआ, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।