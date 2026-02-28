सड़क पर बिखर गया परिवार का सहारा… हादसे में पिता ने तोड़ा दम, बेटा अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा जंग

शुक्रवार दोपहर ही पंडरिया ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र स्थित लोखान पुलिया पर एक बड़ा हादसा टल गया। एक कंटेनर ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय कंटेनर ट्रेलर पुलिया से गुजर रहा था तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते भारी वाहन पुलिया से नीचे उतर गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची।