Holika Dahan 2026: इन जगहों पर होलिका दहन पर रोक, बिजली कंपनी ने जारी की एडवाइजरी…

होलिकोत्सव के अवकाश के बावजूद बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए वितरण कंपनी का केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा। उपभोक्ता इस नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप नंबर 9425551912 पर ‘बिजली मितान बॉट’ के माध्यम से बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर खराबी और अन्य शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।