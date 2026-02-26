लकड़ी-उपले से छुटकारा, धुएं से राहत! महिलाओं को मिला सम्मान- उज्ज्वला योजना 3.0 से 1339 परिवारों लाभ…

PM Ujjwala Yojana 3.0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्वच्छ रसोई अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवनशैली की पहचान बन चुकी है। पारंपरिक चूल्हों के धुएं से जूझ रही महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से संचालित Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (उज्ज्वला योजना 3.0) के तहत कबीरधाम जिले में 1339 पात्र परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।