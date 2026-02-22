RTE Admission 2026: आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 16 फरवरी से 31 मार्च तक कर सकते है आवेदन

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशानुसार संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संपन्न की जाएगी।