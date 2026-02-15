Mahashivratri 2026: त्रेतायुग की गूंज! दशरथ तालाब में आज भी मौजूद हैं नौ कुंड और गुप्त सुरंग, नीम के दो पेड़ों को मानते हैं नाग-नागिन

इस मंदिर में जहां तीनों मूर्तियां विराजमान हैं। उसी किनारे दो नीम का पेड़ है, जिसे ग्रामीण नाग नागिन की तरह मानते हैं। इस वृक्ष की खासियत है कि आज भी यह वैसे ही दिखाई देती है जैसा कि पहले उनके पूर्वज या बड़े बुजुर्ग के जमाने में थे। पेड़ का आकार बड़ रहा है न ही सिमट रहा। इसे लोग नाग नागिन पेड़ के नाम से पुकारते हैं। महाशिवरात्रि पर अक्सर नाग की दर्शन होती है। इसलिए ही श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं।