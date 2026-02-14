Road Accident: ट्रक-ऑटो की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे पर मचा हड़कंप

मृतकों की पहचान गौथर धुर्वे (38) पिता समारू धुर्वे निवासी धनियाझोर थाना गढ़ी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश और भागचंद धुर्वे (23) पिता रज्जू धुर्वे निवासी मनौरी थाना मोतीनाला जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। दोनों ऑटो में सवार थे और हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोडक़र मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी चालक को पकड़ लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है।