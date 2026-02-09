500 रुपए प्रति घंटे… कवर्धा के लॉज बने सेक्स रैकेट के अड्डे, अब तक सामने आए इतने मामले, खुला पूरा नेटवर्क

इन इलाकों के कुछ लॉज अब ठहरने की जगह नहीं रहे, बल्कि देह व्यापार के अड्डे बन गए हैं। कई लॉज में पहचान पत्र केवल लड़कों का लिया जाता है। लड़कियों नहीं। सिर्फ पैसे लिए जाते हैं। 500 रुपए प्रति घंटे से शुरू होने वाले कमरे इस बात का सबूत हैं कि यह कोई छिटपुट घटना नहीं बल्कि संगठित, व्यावसायिक और निर्लज्ज धंधा है। ऐसे लॉज के काउंटर पर नैतिकता नहीं, कैश चलता है कानून नहीं, दलालों का राज है।