Cooperative Sugar Mill: गन्ना किसानों के चेहरे खिले, भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 6.93 करोड़ रुपए

Cooperative Sugar Mill: डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा की खास कोशिशों की वजह से, भोरमदेव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कवर्धा से गन्ना किसानों को एक और बड़ी राहत मिली है। फैक्ट्री ने हाल ही में ₹6.93 करोड़ की रकम जारी की है, जिससे किसानों को कुल पेमेंट ₹46.77 करोड़ हो गई है। समय पर और लगातार पेमेंट से इलाके के गन्ना किसानों में खुशी और उत्साह है।