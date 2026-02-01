Cooperative Sugar Mill: गन्ना किसानों के चेहरे खिले, भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 6.93 करोड़ रुपए

गन्ना किसानों को बड़ी राहत (photo source- Patrika)
Cooperative Sugar Mill: डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा की खास कोशिशों की वजह से, भोरमदेव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कवर्धा से गन्ना किसानों को एक और बड़ी राहत मिली है। फैक्ट्री ने हाल ही में ₹6.93 करोड़ की रकम जारी की है, जिससे किसानों को कुल पेमेंट ₹46.77 करोड़ हो गई है। समय पर और लगातार पेमेंट से इलाके के गन्ना किसानों में खुशी और उत्साह है।
कलेक्टर और फैक्ट्री के ऑथराइज़्ड ऑफिसर गोपाल वर्मा की गाइडेंस में पेमेंट प्रोसेस रेगुलर जारी है। इससे किसानों का कोऑपरेटिव सिस्टम पर भरोसा और मज़बूत हुआ है। फैक्ट्री मैनेजमेंट का कहना है कि लगातार पेमेंट से न सिर्फ़ किसानों की फाइनेंशियल हालत मज़बूत हो रही है, बल्कि फैक्ट्री के ऑपरेशन्स को भी स्टेबिलिटी मिल रही है।
पेराई सीज़न के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि अब तक 233,455 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हो चुकी है, जिससे 274,322 क्विंटल चीनी बनी है। इस कामयाबी का क्रेडिट किसानों के कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस और फैक्ट्री के बेहतर कामकाज को दिया जा रहा है।
Cooperative Sugar Mill: इस बारे में, फैक्ट्री मैनेजमेंट ने शेयरहोल्डर और नॉन-शेयरहोल्डर गन्ना प्रोड्यूसर्स से सर्वे के अनुमान के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना सप्लाई करने की अपील की है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि यह अपील कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव को मजबूत करने और किसानों का भविष्य सुरक्षित करने की एक मिली-जुली कोशिश है।
मैनेजमेंट के मुताबिक, पिछले पेराई सीजन 2024-25 और मौजूदा सीजन 2025-26 में सर्वे के अनुमान के मुताबिक गन्ने की सप्लाई न होने की वजह से फैक्ट्री की पूरी पेराई क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सका, जिससे पेराई का समय प्रभावित हुआ। गन्ने की सही सप्लाई से प्रोडक्शन बढ़ेगा और भविष्य में किसानों को समय पर पेमेंट मिल सकेगा।
