CG News: किसानों के खातों में पहुंचे 3 करोड़ 45 लाख रुपए, फटाफट चेक करें अपना अकाउंट

जानकारी के अनुसार यह भुगतान 19 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए जारी किया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि की शेष बकाया राशि का भुगतान कारखाने को फंड प्राप्त होते ही शीघ्र कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आगामी पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति प्रभावित न हो। किसान संगठनों ने इस भुगतान को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे किसानों को नकदी की तात्कालिक समस्या से राहत मिलेगी। वहीं कई किसानों ने शेष राशि का भुगतान जल्द करने की मांग भी की है।