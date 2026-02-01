CG News: साय सरकार ने इस जिले के किसानों के खाते में डाले 1061 करोड़ रुपए, फटाफट चेक करें बैलेंस

धान बिक्री से किसानों को दोहरा लाभ मिला। एक ओर पुराने कृषि ऋण की भरपाई हुई, तो दूसरी ओर बड़ी मात्रा में नकद राशि हाथ में आई। इससे किसान न केवल अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे, बल्कि पारिवारिक जरूरतों और निवेश से जुड़े फैसले भी ले पाएंगे। किसानों का कहना है कि धान की खरीदी के बाद कर्ज चुकाने के साथ ही पारिवारिक कार्यक्रमों को कराने की हिम्मत बढ़ जाती है। विशेषकर वैवाहिक आयोजन के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। किसानों ने बताया कि धान बेचने से खाते में नकद राशि आने से आर्थिक रूप से राहत मिलती है। इससे बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के साथ जरूरी सामान खरीद पाते हैं।