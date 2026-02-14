CG News: 7 साल का इंतजार खत्म… होली के बाद शुरू होगा कवर्धा का हाइटेक बस स्टैंड, जाम से मिलेगी राहत

करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह हाइटेक बस स्टैंड जिला मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर ग्राम जुनवानी में राजनांदगांव-रायपुर बायपास मार्ग के किनारे बनाया गया है। इसका उद्देश्य शहर के मध्य स्थित पुराने और संकरे बस स्टैंड का विकल्प तैयार करना था। वर्तमान बस स्टैंड परिसर में बड़ी और लंबी दूरी की बसों के प्रवेश और निकास में भारी दिक्कत होती है। बसों के खड़े होने के दौरान यात्रियों और पैदल राहगीरों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बच पाता, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों और ग्राहकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए बस स्टैंड के शुरू होने से इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।