14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: 7 साल का इंतजार खत्म… होली के बाद शुरू होगा कवर्धा का हाइटेक बस स्टैंड, जाम से मिलेगी राहत

Kawardha News: कवर्धा जिला मुख्यालय के बहुप्रतीक्षित हाइटेक बस स्टैंड को लेकर अब सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। लगभग सात वर्ष पूर्व निर्मित यह आधुनिक बस स्टैंड लंबे समय से शुरू होने की प्रतीक्षा में था, लेकिन अब इसे चालू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Feb 14, 2026

होली के बाद शहर को मिल सकती है नए हाइटेक बस स्टैंड की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)

होली के बाद शहर को मिल सकती है नए हाइटेक बस स्टैंड की सौगात (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कवर्धा जिला मुख्यालय के बहुप्रतीक्षित हाइटेक बस स्टैंड को लेकर अब सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। लगभग सात वर्ष पूर्व निर्मित यह आधुनिक बस स्टैंड लंबे समय से शुरू होने की प्रतीक्षा में था, लेकिन अब इसे चालू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण और अन्य आवश्यक कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो होली के बाद नए बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह हाइटेक बस स्टैंड जिला मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर ग्राम जुनवानी में राजनांदगांव-रायपुर बायपास मार्ग के किनारे बनाया गया है। इसका उद्देश्य शहर के मध्य स्थित पुराने और संकरे बस स्टैंड का विकल्प तैयार करना था। वर्तमान बस स्टैंड परिसर में बड़ी और लंबी दूरी की बसों के प्रवेश और निकास में भारी दिक्कत होती है। बसों के खड़े होने के दौरान यात्रियों और पैदल राहगीरों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बच पाता, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों और ग्राहकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए बस स्टैंड के शुरू होने से इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद लंबी दूरी की यात्री बसों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। जुनवानी स्थित हाइटेक बस स्टैंड से ही रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और नागपुर सहित अन्य शहरों के लिए बसों का संचालन होगा। रायपुर की दिशा में जाने वाली बसें सीधे बायपास मार्ग से निकल जाएंगी, जबकि बिलासपुर और जबलपुर की ओर जाने वाली बसें भी बायपास मार्ग का उपयोग करेंगी। इसी तरह राजनांदगांव और नागपुर की ओर जाने वाली बसें शहर के बाहर से ही आगे बढ़ सकेंगी। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

CG News: 12 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क का हो रहा निर्माण

नए बस स्टैंड को शहर से जोड़ने के लिए ठाकुरदेव चौक से लेकर ग्राम जुनवानी तक लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क का निर्माण कराया गया है। सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सड़क और नाली के बीच पाथवे में सीसी निर्माण का कार्य जारी है। साथ ही संकेत बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका ने शेष कार्य 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शहर के विकास को भी मिलेगी नई गति

प्रशासन का मानना है कि मार्च माह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। होली के बाद चरणबद्ध तरीके से पुराने बस स्टैंड से संचालन बंद कर नए हाइटेक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। नए बस स्टैंड में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय, टिकट काउंटर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शहरवासियों को उम्मीद है कि लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें एक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बस स्टैंड की सौगात मिलेगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ शहर के विकास को भी नई गति मिलेगी।

सड़क चौकड़ीकरण के साथ निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल संकेत बोर्ड के अलावा छोटी-छोटी काम बाकि है। एक दो दिनों में बस संचालक व ऑटो संचालक संघ से बैठक लेकर जरुरी निर्देश दिया जाएगा। होली पर्व के हाइटेक बस स्टैंड का नियमित रुप से संचालन शुरू किया जाएगा। - चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, अध्यक्ष, नगर पालिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 08:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: 7 साल का इंतजार खत्म… होली के बाद शुरू होगा कवर्धा का हाइटेक बस स्टैंड, जाम से मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: ट्रक-ऑटो की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे पर मचा हड़कंप

Road accident (Representational Photo)
कवर्धा

Good News: होली से पहले किसानों के चेहरे पर मुस्कान, 4.73 करोड़ रुपए जारी, त्योहार पर बढ़ी खुशियां

Farmer
कवर्धा

Bhoramdev Sugar Factory: होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचे 4.73 करोड़ रुपए, भोरमदेव शुगर फैक्ट्री का बड़ा तोहफा!

होली से पहले गन्ना किसानों को राहत (photo source- Patrika)
कवर्धा

Cooperative Sugar Mill: गन्ना किसानों के चेहरे खिले, भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 6.93 करोड़ रुपए

गन्ना किसानों को बड़ी राहत (photo source- Patrika)
कवर्धा

500 रुपए प्रति घंटे… कवर्धा के लॉज बने सेक्स रैकेट के अड्डे, अब तक सामने आए इतने मामले, खुला पूरा नेटवर्क

कवर्धा के लॉज बने सेक्स रैकेट के अड्डे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.