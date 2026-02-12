Bhoramdev Sugar Factory: होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचे 4.73 करोड़ रुपए, भोरमदेव शुगर फैक्ट्री का बड़ा तोहफा!

मौजूदा पेराई सीज़न में 14,518 किसानों को कुल ₹515 मिलियन (515 मिलियन रुपये) का पेमेंट किया गया है। समय पर पेमेंट से किसानों का भरोसा और मज़बूत हुआ है। इससे खेती और त्योहारों की तैयारियों, दोनों में मदद मिली है। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने बताया कि पेमेंट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस में चल रहा है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।