कवर्धा

Bhoramdev Sugar Factory: होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचे 4.73 करोड़ रुपए, भोरमदेव शुगर फैक्ट्री का बड़ा तोहफा!

Bhoramdev Sugar Factory: होली से पहले भोरमदेव शक्कर कारखाने ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 4.73 करोड़ रुपए जारी किए।

Google source verification

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 12, 2026

होली से पहले गन्ना किसानों को राहत (photo source- Patrika)

होली से पहले गन्ना किसानों को राहत (photo source- Patrika)

Bhoramdev Sugar Factory: होली के त्योहार से ठीक पहले भोरमदेव शुगर फैक्ट्री से जुड़े गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने किसानों के अकाउंट में ₹47.3 मिलियन की रकम जारी की है। इस पेमेंट से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और किसानों में उत्साह का माहौल है।

Bhoramdev Sugar Factory: अब तक 51.51 करोड़ रुपये का भुगतान

मौजूदा पेराई सीज़न में 14,518 किसानों को कुल ₹515 मिलियन (515 मिलियन रुपये) का पेमेंट किया गया है। समय पर पेमेंट से किसानों का भरोसा और मज़बूत हुआ है। इससे खेती और त्योहारों की तैयारियों, दोनों में मदद मिली है। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने बताया कि पेमेंट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस में चल रहा है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।

उत्पादन में भी बेहतर प्रदर्शन

उत्पादन के क्षेत्र में भी कारखाना संतोषजनक प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 2,42,990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 2,86,743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि किसानों के सहयोग और सुव्यवस्थित संचालन के कारण इस वर्ष बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं।

Bhoramdev Sugar Factory: किसानों को मिल रही अतिरिक्त सुविधाएं

फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंबर और नॉन-मेंबर किसानों से सर्वे के मुताबिक, ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना सप्लाई करने की अपील की है, ताकि टारगेट समय पर पूरा किया जा सके। किसानों को FRP के अलावा रिकवरी फंड, बोनस, रियायती रेट पर चीनी, बेहतर बीज और ट्रेनिंग जैसे फायदे दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा, मज़दूरों और किसानों के लिए सस्ता खाना जैसी पहलें कोऑपरेटिव मॉडल की सामाजिक ज़िम्मेदारी को दिखाती हैं। भोरमदेव शुगर फैक्ट्री की ये पहलें कोऑपरेटिव सिस्टम और इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मज़बूत कर रही हैं।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 05:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Bhoramdev Sugar Factory: होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचे 4.73 करोड़ रुपए, भोरमदेव शुगर फैक्ट्री का बड़ा तोहफा!

