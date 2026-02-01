रायपुर में रोमांच का नया सिग्नेचर जहां एडवेंचर, एंटरटेनमेंट का डबल डोज

लोकेशन के लिहाज से यह जगह भी उतनी ही सुविधाजनक है, जितनी शानदार। रिंग रोड वन से सरोना साइड सीधी कनेक्टिविटी, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा और सीमित समय के लिए आकर्षक ऑफर इसे और भी एक्सक्लूसिव बनाते हैं। कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक एम्यूजमेंट पार्क नहीं, बल्कि रायपुर की नई पहचान है। जहां एक दिन कम पड़ जाता है और यादें लंबी चलती हैं। यहां प्रति व्यक्ति एंट्री 1500 रुपए है। यहां 15 मार्च तक 30 प्रतिशत की छूट चल रही है। तीन साल के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा जबकि 4.२ फीट के ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा।