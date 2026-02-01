8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में रोमांच का नया सिग्नेचर जहां एडवेंचर, एंटरटेनमेंट का डबल डोज

CG News: दिनभर घूम लें तब भी मन नहीं भरता, परिवार संग जमकर मस्ती करने का नया ठिकाना अब सरोना स्थित एम्यूज ओ रामा मैनेजमेंट बनेगा..

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 08, 2026

water park raipur

रायपुर में रोमांच का नया सिग्नेचर जहां एडवेंचर, एंटरटेनमेंट का डबल डोज

CG News: ताबीर हुसैन. अगर एडवेंचर आपके लिए सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, और एंटरटेनमेंट का मतलब साधारण नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है, तो रायपुर का यह नया ठिकाना आपकी वीकेंड लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। राजधानी के तेजी से उभरते इलाके में स्थित यह डेस्टिनेशन अब सिर्फ एक वाटर पार्क नहीं रहा, बल्कि सेंट्रल इंडिया का ऐसा एडवेंचर हब बन चुका है, जहां हर उम्र और हर टेस्ट के लिए कुछ खास मौजूद है।

सरोना स्थित एम्यूज ओ रामा मैनेजमेंट की ओर से जारुल ने बताया, यहां आने वाला हर मेहमान सिर्फ घूमता नहीं, बल्कि हर राइड के साथ एक याद लेकर लौटता है। यह ऐसा प्लेस है जहां आप दिनभर घूम लें तो भी पूरा नहीं घूम पाते। घूमते हुए थक जाएं तो यहां फूड कोर्ट भी है जहां आप मनपसंद डिश ऑर्डर कर सकते हैं, हालांकि इसके चार्ज टिकट में शामिल नहीं हैं। यानी आपको अलग से पे करना होगा।

CG News: 19 एकड़ में फैला

करीब 19 एकड़ में फैला यह विशाल एम्यूजमेंट और वाटर पार्क रायपुर की बदलती लाइफस्टाइल का आईना है। एंट्री लेते ही आपको एहसास हो जाता है कि यह जगह बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो एडवेंचर को क्लास के साथ जीना पसंद करते हैं।

एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट

यहां का सबसे खास आकर्षण है ग्लास ब्रिज, जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि चढऩे के अनुभव में भी थ्रिल से भर देता है। साधारण सीढिय़ों की जगह नेट पर चढक़र ग्लास ब्रिज तक पहुंचना, इस राइड को एक कम्प्लीट एडवेंचर बनाता है, जहां एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट साथ-साथ चलते हैं।

ट्विस्ट्स से भरपूर एडवेंचरस ट्रैक

डबल ट्रैंपोलिन बच्चों के लिए डबल फन का वादा करता है, वहीं मैनुअल रोलर कोस्टर में पैरेंट्स और किड्स दोनों की भागीदारी इसे फैमिली एक्सपीरियंस बना देती है। गो-कार्टिंग के शौकीनों के लिए यहां 750 से 800 मीटर का एडवेंचरस ट्रैक है, जो फ्लैट नहीं बल्कि ऊंच-नीच और ट्विस्ट्स से भरपूर है।

इनसे रोमांचक होगा सफर

वाटर पार्क सेक्शन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल, 15 मीटर ऊंची क्रॉक्स कार्नेज स्लाइड, ब्लिजार्ड स्लाइड और फ्लाइंग चेयर जैसी राइड्स हैं, जो एड्रेनालिन को नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। बच्चों के साथ आए मेहमानों के लिए कैरोसेल राइड और 36 सीटर पाइरेट शिप नॉस्टैल्जिया और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा

लोकेशन के लिहाज से यह जगह भी उतनी ही सुविधाजनक है, जितनी शानदार। रिंग रोड वन से सरोना साइड सीधी कनेक्टिविटी, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा और सीमित समय के लिए आकर्षक ऑफर इसे और भी एक्सक्लूसिव बनाते हैं। कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक एम्यूजमेंट पार्क नहीं, बल्कि रायपुर की नई पहचान है। जहां एक दिन कम पड़ जाता है और यादें लंबी चलती हैं। यहां प्रति व्यक्ति एंट्री 1500 रुपए है। यहां 15 मार्च तक 30 प्रतिशत की छूट चल रही है। तीन साल के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा जबकि 4.२ फीट के ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा।

एक नजर में खास बातें

  • 19 एकड़ में फैला विशाल एरिया
  • ग्लास ब्रिज और उस तक पहुंचने का एडवेंचर (नेट, एक्सरसाइज + थ्रिल)
  • डबल ट्रैंपोलिन (किड्स फोकस)
  • मैनुअल रोलर कोस्टर (पैरेंट-किड इंटरएक्शन)
  • गो-कार्टिंग का 750-800 मीटर एडवेंचरस ट्रैक
  • इंटरनेशनल स्विमिंग पूल
  • क्रॉक्स कार्नेज 15 मीटर स्लाइड
  • ब्लिजार्ड स्लाइड और फ्लाइंग चेयर (360 डिग्री थ्रिल)
  • कैरोसेल राइड (बड़ों के लिए भी)
  • 36 सीटर पाइरेट शिप
  • रिंग रोड वन से आसान कनेक्टिविटी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 07:34 pm

Published on:

08 Feb 2026 07:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में रोमांच का नया सिग्नेचर जहां एडवेंचर, एंटरटेनमेंट का डबल डोज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajim Kumbh: न तो अनाज है, न दाल… साधु-संतों को भटकना पड़ रहा भोजन के लिए, तस्वीरों में खुली पोल

rajim kumbh 2026
रायपुर

Vegetable Price: महंगाई को लगा ब्रेक! यहां चटनी से भी सस्ते बिक रहे टमाटर, जानिए सब्जियों के भाव

सब्जी के भाव (फोटो-पत्रिका)
रायपुर

Central Budget 2026: हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात, CG में 5 मेडिकल हब और एग्री कार्गो पोर्ट का रोडमैप तैयार

CG में हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET PG: मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व च्वॉइस फिलिंग का कल आखिरी दिन

NEET PG, CG Medical news
रायपुर

CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

Chhattisgarh Weather news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.