CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

राजधानी में वायरल फीवर का पैटर्न बदल गया है। इस कारण लोगों को लंबे समय तक बीमार कर रहा है। गले में दर्द के साथ वायरल फीवर की शुरूआत हो रही है। सर्दी व बुखार तो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन खांसी आसानी से नहीं जा रही है। कई लोगों की खांसी 15 से 20 दिनों में भी नहीं जा रही है। दिन व रात के तापमान में दोगुना अंतर है। इस कारण भी लोग अब बीमार होने लगे हैं। आंबेडकर अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. आरके पंडा व मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा के अनुसार इन दिनों सांस में तकलीफ व एलर्जी के मरीजों की संख्या कुछ कम हुई है। जब ठंड ज्यादा थी तो काफी संख्या में मरीज आ रहे थे। अब मरीजों को राहत है।