8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

CG Weather Update: राजधानी में 8 फरवरी को धुंध छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा इसलिए रात में ठंड पड़ेगी...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 08, 2026

Chhattisgarh Weather news

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर के हालात ( File Photo Patrika )

CG Weather Update: प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हल्की ठंड की वापसी हुई है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में तो कड़ाके की ठंड लौट आई है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री पर आ गया। वहीं राजधानी में रात का तापमान 18 से गिरकर 15.9 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा।

CG Weather Update: बढ़ेगा पारा

इसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले एक हफ्ते तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ठंड चला चली की बेला में है। फरवरी में राजधानी का अधिकतम तापमान औसतन 31.1 व न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री रहने का ट्रेंड रहा है। औसत बारिश 16.3 मिमी है। ये 30 साल का औसत है। सरगुजा संभाग में हल्की ठंड पड़ती है, लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति नहीं होती। वहां अधिकतम तापमान 26.8 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहता है।

पेंड्रारोड में बारिश

इस माह हल्की बारिश व गर्जना होती है। कहीं-कहीं ओले गिरने का भी ट्रेंड रहा है। फरवरी का एक सप्ताह गुजर गया है, लेकिन प्रदेश में पेंड्रारोड को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई है। ओले भी नहीं गिरे हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत है। दिन में तेज धूप व रात में हल्की ठंड रहती है।

राजधानी में छाएगा धुंध, पारा 15 पर रहेगा

राजधानी में 8 फरवरी को धुंध छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा इसलिए रात में ठंड पड़ेगी। प्रदेश में कहीं भी बादल छाने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिन में तीखी धूप रहेगी और रातें हल्की सर्द होंगी।

खांसी के केस कम हुए, पर वायरल का प्रकोप

राजधानी में वायरल फीवर का पैटर्न बदल गया है। इस कारण लोगों को लंबे समय तक बीमार कर रहा है। गले में दर्द के साथ वायरल फीवर की शुरूआत हो रही है। सर्दी व बुखार तो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन खांसी आसानी से नहीं जा रही है। कई लोगों की खांसी 15 से 20 दिनों में भी नहीं जा रही है। दिन व रात के तापमान में दोगुना अंतर है। इस कारण भी लोग अब बीमार होने लगे हैं। आंबेडकर अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. आरके पंडा व मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा के अनुसार इन दिनों सांस में तकलीफ व एलर्जी के मरीजों की संख्या कुछ कम हुई है। जब ठंड ज्यादा थी तो काफी संख्या में मरीज आ रहे थे। अब मरीजों को राहत है।

कहां 24 घंटे में कितना गिरा तापमान
स्थान न्यूनतम तापमान गिरा तापमान

रायपुर 15.9 2.1
बिलासपुर 13.4 1.9

पेंड्रारोड 11.2 1.6
कोरबा 12.1 1.9

कांकेर 15.6 2.8
बालोद 16.1 1.9

सरगुजा 6.3 2.1
बलरामपुर 5.4 1.3

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड की जोरदार वापसी, बढ़ी ठिठुरन, सरगुजा में पारा 6.3 डिग्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Central Budget 2026: हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात, CG में 5 मेडिकल हब और एग्री कार्गो पोर्ट का रोडमैप तैयार

CG में हेल्थ और एग्री सेक्टर को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET PG: मेडिकल पीजी की 245 सीटें खाली, रजिस्ट्रेशन व च्वॉइस फिलिंग का कल आखिरी दिन

NEET PG, CG Medical news
रायपुर

Road Accident: सड़क दुर्घटना! धान से भरे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, 13 कार्यों के लिए 299 और 10 सड़कों को 116 करोड़ रुपए स्वीकृत

CG News,
रायपुर

पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा छत्तीसगढ़ी उपन्यास ‘भूलन कांदा’, फिल्म बनने के बाद बढ़ी प्रसिद्धि

CG News, Bhulan kanda
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.