रायपुर

CG News: पूर्व महापौर के भतीजे शोएब ढेबर पर केस दर्ज, कारोबारी मामले में कांप गए पुलिस के हाथ, जानें पूरा मामला

CG News: तेलीबांधा इलाके में हुए एक मामूली विवाद में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने एक युवक से जमकर गाली-गलौज की। उसे धमकियां दी।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 09, 2026

नेता के भतीजे पर केस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नेता के भतीजे पर केस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: तेलीबांधा इलाके में हुए एक मामूली विवाद में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने एक युवक से जमकर गाली-गलौज की। उसे धमकियां दी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शोएब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन होटल कारोबारी दीपक टंडन की शहर के एक जमीन कारोबारी द्वारा अपने गुंडों से बुरी तरह पिटाई करवाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, फिर भी जमीन कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ कांप रहे हैं।

CG News: जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, विधायक कॉलोनी निवासी राजू मिश्रा की कार राममंदिर के पास खड़ी थी। इस दौरान शोएब ढेबर की कार से हल्की टक्कर हुई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। जमकर गाली-गलौज हुई। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन शोएब का गाली-गलौज करते हुए किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया।

पिंटू मंडल पर पुलिस क्यों है मेहरबान: कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसमें होटल कारोबारी दीपक को जमीन कारोबारी पिंटू मंडल द्वारा अपने गुर्गों से पिटवाते हुए दिखाया गया। पिंटू ने भी उसकी पिटाई की थी। पिंटू के लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और वायरल किया। ऐसी क्रूरता और गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ और रायपुर पुलिस की जानकारी में भी है, लेकिन अब तक कारोबारी और उसके गुर्गों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है।

CG News: पूर्व महापौर के भतीजे शोएब ढेबर पर केस दर्ज, कारोबारी मामले में कांप गए पुलिस के हाथ, जानें पूरा मामला

रायपुर

छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल की सरकार ने माओवादी आतंक को दिया संरक्षण, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं… अमित शाह ने कही बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Photo:@BJP4India/X)
रायपुर

Indian Railways: छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार, 51 हजार करोड़ से इन परियोजनाओं पर हो रहा काम, देखें

छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार। फोटो सोर्स-AI
रायपुर

संवाद कार्यक्रम : बजट में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए अनेक अवसर: केंद्रीय मंत्री

संवाद कार्यक्रम : बजट में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए अनेक अवसर: केंद्रीय मंत्री
रायपुर

राष्ट्रीय फेडरेशन वालीबॉल कप: तमिलनाडु की पुरुष और केरल की महिला टीम बनी विजेता

राष्ट्रीय फेडरेशन वालीबॉल कप: तमिलनाडु की पुरुष और केरल की महिला टीम बनी विजेता
रायपुर

40 साल पुरानी पाइप लाइन का नक्शा नहीं, उलझन बढा़ रही मुसीबत, निगम के सामने चुनौती

सब इंजीनियर भर्ती फर्जीवाड़ा : 275 पदों पर चयन समिति ने किया 383 का सलेक्शन, फिर भी समिति वालों पर जांच की आंच नहीं
रायपुर
