ऑनलाइन ठगी का दोहरा खेल… डॉक्टर से होटल बुकिंग में ठगी, कारोबारी से आर्मीमैन बनकर लाखों हड़पे

पुलिस के मुताबिक, सैय्यद मोहम्मद रजा झारखंड के रहने वाले हैं। मोवा में सैफ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कारोबार करते हैं। उनके पास 31 जनवरी की शाम को कुणाल चौधरी नाम के व्यक्ति का कॉल आया। उसने खुद को इंडियन आर्मी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पदस्थ होना बताया। इसके बाद उसने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर खरीदने के लिए कोटेशन मांगा। रजा ने उसी रात उसे वाट्सऐप पर कोटेशन भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे पर्चेस आर्डर भेजा। इसके बाद कारोबारी ने 10 फरवरी तक डिलीवरी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि वेंडर रजिस्ट्रेशन और गेटपास के लिए अपनी गाड़ी की फोटो, गाड़ी का नंबर और अपना आधार कार्ड भेज दो। उसने भेज दिया।