रायपुर से पुणे-मुंबई तक कनेक्शन! पुलिस छापे में 25 लाख की हुक्का सामग्री जब्त, गोदाम मैनेजर गिरफ्तार

पूछताछ में प्रबोध ने खुलासा किया कि जब्त सामग्री शंकर नगर निवासी आकाश तलरेजा और डीडी नगर निवासी नितिन भागचंदानी का है। इन सामग्रियों को रायपुर के अलावा प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बेचा जाता है। इसे महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों से मंगाते हैं। इसके बाद स्थानीय कैफे, पब, रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टियों के लिए बेचते हैं। पुलिस ने आकाश और नितिन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।