रायपुर

Budget 2026: बजट से छत्तीसगढ़ में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडस्ट्री को मिलेगी गति

CG News: वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने औद्यौगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बजट बताया। कहा- स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर होंगे सृजित

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 01, 2026

Minister Lakhanlal Dewangan

Budget 2026: छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development) को नई गति देने वाला सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत (Self-reliant India) के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में एमएसएमई (MSME) और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए तथा सेमीकंडक्टर उद्योग (Semiconductor Industry) के लिए 40 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर (Industrial Corridor), टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (Manufacturing Sector) मजबूत होगा।

वाणिज्य मंत्री देवांगन ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) में सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स (Startups) को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान से स्थानीय इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा।

मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी (Content Economy) पर विशेष जोर दिया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब (Content Creator Lab) की स्थापना से डिजिटल उद्योग, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे।

वहीं, बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क (Digital Network) के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था (Economy) को भी सशक्त करेगा।

छोटे किसानों (Farmers) की उद्यमशीलता, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और 500 अमृत जलाशयों (Amrit Reservoirs) के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के मंत्री देवांगन ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों (Women Self Help Groups) को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।

कुल मिलाकर यह बजट औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन (Job Creation) और समग्र विकास के माध्यम से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ (Viksit Chhattisgarh) के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।

