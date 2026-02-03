RTE Admission 2026: RTE में बड़ा बदलाव! अब पहली कक्षा से मिलेगा प्रवेश, 16 फरवरी से पंजीयन शुरू…

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए स्कूल प्रोफाइल अपडेट का कार्य 1 जनवरी से शुुरू हुआ। उसके 15 दिन पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रवेश नियमों में संशोधन किया। जिसके आधार पर अब आरटीई में प्रवेश केवल पहली कक्षा में होगा। इससे पहले प्रवेश केजी 1, नर्सरी और कक्षा 1 में होता था।