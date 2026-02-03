छत्तीसगढ़ में रेलवे का बड़ा तोहफा! दो साल में दोगुनी होंगी पैसेंजर ट्रेनें, 7,470 करोड़ की मिली सौगात…

CG Railway Breaking News: छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य को वर्ष 2025-26 के बजट में 7,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि 2009-14 के औसत 311 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 24 गुना अधिक है। इस ऐतिहासिक निवेश से प्रदेश में चल रही 51,080 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।