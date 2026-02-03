छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली, 33 जिलों की महिलाएं लेंगी भाग, एडमिट कार्ड जारी…

Women Army Police Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने और उन्हें अनुशासन, सुरक्षा व देशसेवा के क्षेत्र में करियर का अवसर देने के उद्देश्य से सेना भर्ती कार्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (मध्यप्रदेश) में आयोजित होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की चयनित महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी।