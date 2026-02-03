3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली, 33 जिलों की महिलाएं लेंगी भाग, एडमिट कार्ड जारी…

Women Army Police Recruitment: करियर का अवसर देने के उद्देश्य से सेना भर्ती कार्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 03, 2026

महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली(photo-patrika)

महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली(photo-patrika)

Women Army Police Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने और उन्हें अनुशासन, सुरक्षा व देशसेवा के क्षेत्र में करियर का अवसर देने के उद्देश्य से सेना भर्ती कार्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (मध्यप्रदेश) में आयोजित होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की चयनित महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी।

Women Army Police Recruitment: ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर

महिला सेना पुलिस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में सफल घोषित महिला उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। योग्यता और परीक्षा परिणाम के आधार पर ही अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है।

शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन

भर्ती रैली के दौरान महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 24 फरवरी 2026 को सेना अस्पताल, जबलपुर में कराई जाएगी। चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज़ साथ लाना अनिवार्य

भर्ती रैली में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड, सभी मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही योग्य अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र भेजे जा चुके हैं।

महिलाओं के लिए करियर और नेतृत्व का अवसर

सेना भर्ती कार्यालय का उद्देश्य महिलाओं को देशसेवा के क्षेत्र में करियर के अवसर उपलब्ध कराना है। यह भर्ती रैली केवल नौकरी पाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का एक सशक्त मंच भी है। बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की भागीदारी से यह आयोजन राज्य स्तर पर विशेष महत्व रखता है।

समय पर पहुंचने की अपील

भारतीय सेना के अधिकारियों ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे रैली स्थल पर समय से पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाएँ। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यह भर्ती रैली छत्तीसगढ़ की युवतियों के लिए सम्मान, अनुशासन और देशसेवा के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली, 33 जिलों की महिलाएं लेंगी भाग, एडमिट कार्ड जारी…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RTE में बड़ा बदलाव! अब पहली कक्षा से मिलेगा प्रवेश, 16 फरवरी से पंजीयन शुरू...

RTE Admission 2026: RTE में बड़ा बदलाव! अब पहली कक्षा से मिलेगा प्रवेश, 16 फरवरी से पंजीयन शुरू...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह-शाम ठंड

छत्तीसगढ़ के मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह-शाम ठंड, दिन में तेज धूप, अगले 5 दिन बदलाव नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में रेलवे का बड़ा तोहफा! दो साल में दोगुनी होंगी पैसेंजर ट्रेनें

छत्तीसगढ़ में रेलवे का बड़ा तोहफा! दो साल में दोगुनी होंगी पैसेंजर ट्रेनें, 7,470 करोड़ की मिली सौगात...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती हैं शराब की कीमतें, ड्यूटी दर राजपत्र में प्रकाशित, 1अप्रैल 2026 से होगी लागू

शराब (फोटो सोर्स-AI)
रायपुर

CG News: डीआरजी-आईटीबीपी का जवाइंट ऑपरेशन,अबूझमाड़ में नक्सलियों का डंप और प्रेशरकुकर आईईडी बरामद

Naxal news, Naxal hindi news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.