छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली, 33 जिलों की महिलाएं लेंगी भाग, एडमिट कार्ड जारी…

महिलाओं के लिए सेना पुलिस भर्ती रैली(photo-patrika)
Women Army Police Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने और उन्हें अनुशासन, सुरक्षा व देशसेवा के क्षेत्र में करियर का अवसर देने के उद्देश्य से सेना भर्ती कार्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (मध्यप्रदेश) में आयोजित होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की चयनित महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी।
महिला सेना पुलिस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में सफल घोषित महिला उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। योग्यता और परीक्षा परिणाम के आधार पर ही अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है।
भर्ती रैली के दौरान महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 24 फरवरी 2026 को सेना अस्पताल, जबलपुर में कराई जाएगी। चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा।
भर्ती रैली में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड, सभी मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही योग्य अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र भेजे जा चुके हैं।
सेना भर्ती कार्यालय का उद्देश्य महिलाओं को देशसेवा के क्षेत्र में करियर के अवसर उपलब्ध कराना है। यह भर्ती रैली केवल नौकरी पाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का एक सशक्त मंच भी है। बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की भागीदारी से यह आयोजन राज्य स्तर पर विशेष महत्व रखता है।
भारतीय सेना के अधिकारियों ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे रैली स्थल पर समय से पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाएँ। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यह भर्ती रैली छत्तीसगढ़ की युवतियों के लिए सम्मान, अनुशासन और देशसेवा के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग