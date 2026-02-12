छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता मोहित साहू पर अब तक कार्रवाई नहीं, उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जिससे आमजन में सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इस तरह देरी होना चिंता का विषय है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो डॉक्टरों द्वारा मुलाहिजा किया गया था लेकिन विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह तय होगा कि मामले में और धाराएं जोड़ी जाएंगी या नहीं।