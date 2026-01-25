25 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

एक्ट्रेस से मारपीट मामले में मोहित साहू ने की सुसाइड की कोशिश, निजी अस्पताल में भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फिल्म निर्माता मोहित साहू ने सुसाइड की कोशिश की है। उसका इलाज अभी निजी अस्पताल में चल रहा है…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 25, 2026

mohit sahu news

मोहित साहू ने की खुदकुशी करने की कोशिश ( Photo - Patrika )

CG News: एक्ट्रेस से मारपीट मामले में FIR होने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्मता मोहित साहू ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस ने मोहित साहू के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, बेसुध हालत में थाना पहुंची युवती ने अपने साथ हुए मारपीट की घटना को बताई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। आरोप है कि छत्तीसगढ़ी एक्टर मोहित साहू ने दूसरी शादी करने के बाद एक्ट्रेस के साथ मारपीट करता था।

पुलिस मान रही नाटक कर रहा

जानकारी के अनुसार मोहित साहू ने देर रात फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। वहीं उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने संदेह जताया है कि गुहान से बचने के लिए मोहित नाटक कर रहा है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस का बयान सामने नहीं आया है।

यह है पूरा मामला

पीड़िता की शिकायत पर पुरानी बस्ती थाना में मामला दर्ज किया गया है। युवती ने आरोप लगाया है कि मोहित साहू ने शादी का झांसा देकर उसे उज्जैन ले जाकर जबरन विवाह के लिए दबाव बनाया, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया। इस दौरान उसने युवती के साथ मारपीट की और कैंची व झारा जैसी ठोस वस्तुओं से हमला किया।

दोनों के बीच पहले से विवाद

पीड़िता के अनुसार, मोहित साहू पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी व युवती को अलग-अलग रखकर दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा था। दोनों के बीच पहले विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी कथित तौर पर युवती के घर में घुस गया और उस पर हमला किया। यह घटना भाटा गांव स्थित सिल्वर वॉक, ब्लॉक 410 क्षेत्र की बताई जा रही है। एफआईआर में आरोपी पर लगातार हिंसक व्यवहार, डराने-धमकाने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं।

Published on:

25 Jan 2026 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एक्ट्रेस से मारपीट मामले में मोहित साहू ने की सुसाइड की कोशिश, निजी अस्पताल में भर्ती

