Alert News: खाड़ी में जारी युद्ध का असर होटल और घरों से लेकर उद्योगों तक

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न जोन के अध्यक्ष कमलजीत होरा ने बताया कि गैस के स्थान पर अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए जल्द ही होटल संचालकों की बैठक का आयोजन जाने की तैयारी चल रही है ताकि होटल उद्योग को बचाया जा सकें। इस समय अधिकांश होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों के पास स्टॉक है। अगर युद्ध जल्दी ही खत्म नहीं होगा तो कारोबार प्रभावित होगा। कर्मचारियों की कटौती और चाय-नाश्ते से लेकर भोजन की कीमतों को बढ़ाना पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 5 मार्च को अधिसूचना जारी कर वाणिज्यिक उपयोग वाले एलपीजी गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते रायपुर सहित प्रदेशभर के शहरों में होटल संचालकों पर असर पड़ा है।