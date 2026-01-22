22 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

उज्जैन में शादी, रायपुर लौटने पर युवती से मारपीट, छॉलीवुड अभिनेता मोहित पर लगे गंभीर आरोप

Raipur Crime News: उज्जैन ले जाकर शादी, वापस रायपुर लौटने पर शादी से मुकर जाने के बाद युवती से मारपीट करने का गंभीर आरोप छॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर गंभीर आरोप लगे हैं..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 22, 2026

Raipur Crime News

छॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर लगे गंभीर आरोप ( Photo - Patrika )

Raipur Crime News: छॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। पुरानी बस्ती थाना पहुंची पीड़़ित युवती ने बताया कि मोहित साहू ने उज्जैन में उसके साथ शादी की। वापस रायपुर लौटने पर शादी से मुकर गया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि मोहित साहू पहले से शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी और युवती को अलग-अलग रख रहा था।

Raipur Crime News: युवती के घर में घुसकर मारपीट

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती और मोहित साहू के बीच पहले से वाद-विवाद हुआ। विवाद के बाद मोहित साहू कथित तौर पर युवती के घर में घुसा और ठोस वस्तु से हमला किया। यह घटना भाटागांव, सिल्वर वोक ब्लॉक 410 के क्षेत्र में हुआ। इस घटना के बाद युवती थाना पहुंची और मामले की शिकायत की। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवती ने दावा किया कि मोहित साहू उसे उज्जैन ले जाकर जबरन शादी करने के बाद वापस रायपुर लौटने पर शादी से मुकर गया।

बताया जा रहा है मोहित साहू का व्यवहार युवती के साथ लगातार चिंताजनक रहा। युवती ने बताया कि मोहित साहू ने शादी के नाम पर उसे उज्जैन ले जाकर मजबूर किया और बाद में शादी से मुकर गया। इस दौरान उसने अपनी पत्नी और युवती को अलग रखा और लगातार दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनाई।

लहुलूहान हालत में पहुंची

पीड़ित युवती लहुलूहान हालत थाना पहुंची है। इसक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवती के सिर पर किसी ठोस वस्तु से हमला किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का बयान सामने नहीं आया है।

Published on:

22 Jan 2026 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / उज्जैन में शादी, रायपुर लौटने पर युवती से मारपीट, छॉलीवुड अभिनेता मोहित पर लगे गंभीर आरोप

